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Филатов: строительство водопровода в Таромском обеспечит водой весь регион

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Днепр, Понедельник 05 июля 2021 18:47
Филатов: строительство водопровода в Таромском обеспечит водой весь регион Фото: строительство водопровода в Таромском (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Строительство водопровода в Таромском - решение старой инфраструктурной проблемы бывшего поселка городского типа за которую никто не брался десятилетиями. Около 5 тысяч человек были отрезаны от водоснабжения.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

По словам Филатова, для которого строительство водопровода в Таромском было одним из обещаний, старту работ предшествовал сложный подготовительный этап.

После того как город получил необходимую документацию, проект строительства проходил длительное согласование с центральными органами власти, ведь "проколы" водопровода проходят, в том числе, под железнодорожными путями.

"Это долгожданное событие, в которое на самом деле мало кто верил. Технически это сложная работа, и она связана с немалыми капиталовложениями. Когда мы завершим строительство, таромчане впервые в истории поселка будут с водой по всей территории Таромского", - отметил городской голова.

Подрядчики планируют закончить строительство водопровода в декабре этого года.

Детальнее о проблемах Днепра - читайте в статье "РБК-Украина".

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Борис Филатов
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