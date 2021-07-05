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Філатов розповів, як в Дніпрі збираються вирішити проблему з нестачею води в регіоні

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Дніпро, Понеділок 05 липня 2021 18:47
Філатов розповів, як в Дніпрі збираються вирішити проблему з нестачею води в регіоні Фото: будівництво водопроводу в Таромському (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Будівництво водогону у Таромському – вирішення старої інфраструктурної проблеми колишнього селища міського типу, за яку ніхто не брався десятиліттями. Близько 5 тисяч людей були відрізані від водопостачання.

Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За словами Філатова, для якого будівництво водогону в Таромському було однією з обіцянок, старту робіт передував складний підготовчий етап.

Після того, як місто отримало необхідну документацію, проєкт будівництва проходив тривале узгодження з центральними органами влади, адже "проколи" водогону проходять зокрема під залізничною колією.

"Це довгоочікувана подія, в яку насправді мало хто вірив. Технічно це складна робота, і вона пов’язана з чималими капіталовкладеннями. Коли ми завершимо будівництво, таромчани вперше в історії селища будуть з водою по всій території Таромського", - зазначив міський голова.

Підрядники планують закінчити зведення водогону в грудні цього року.

Детальніше про проблеми Дніпра - читайте в статті "РБК-Україна".

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Борис Філатов
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