ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Филатов: мы стоим на страже большой мечты

Днепр, Пятница 20 ноября 2020 16:42
Филатов: мы стоим на страже большой мечты
Фото: Борис Филатов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В преддверии второго тура выборов городского главы Днепра действующий мэр Борис Филатов поделился с горожанами своей мечтой.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Вместе мы прошли очень многое. Никому не удалось этот город растащить, развалить, разодрать на куски. Мы не позволили этого сделать", - рассказывает Борис Филатов.

По его словам, за пять лет под его управлением Днепр преобразился в лучшую сторону.

"Днепр впервые за много лет стал цельным, в него вдохнули жизнь. Появился объем для мыслей, для творчества, для действий. Город ежедневно меняется, преображается, город растет", - подчеркнул мэр Днепра.

Он также акцентировал внимание на том, что развитие мегаполиса является не только его личной мечтой, но и ответом на чаяния всех горожан.

"Мы стоим на страже нашей большой мечты, ведь мечты нужно защищать", - сказал городской глава.

Напомним, что в октябре текущего года Днепр был назван лучшим городом по внедрению электронных сервисов программы "Безопасный город" (премия Kyiv smart city 2020).

До этого Европейская ассоциация местной демократии ALDA признала Днепр самым успешным городом по развитию местного самоуправления в нашей стране. В августе украинский мегаполис вошел в ТОП-250 городов по индексу качества жизни международного ранжира Numbeo.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ДнепрБорис Филатов

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь