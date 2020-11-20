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Филатов: ми стоїмо на варті великої мрії

Дніпро, П'ятниця 20 листопада 2020 16:42
Филатов: ми стоїмо на варті великої мрії
Фото: Борис Філатов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Напередодні другого туру виборів міського голови Дніпра чинний мер Борис Філатов поділився з городянами своєю мрією.

Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Разом ми пройшли дуже багато. Нікому не вдалося це місто розтягнути, розвалити, роздерти на шматки. Ми не дозволили цього зробити", - розповідає Борис Філатов.

За його словами, за п'ять років під його управлінням Дніпро змінився в кращу сторону.

"Дніпро вперше за багато років стало цілісним, в нього вдихнули життя. З'явився об'єм для думок, для творчості, для дій. Місто щодня змінюється, перетворюється, місто росте", - підкреслив мер Дніпра.

Він також акцентував увагу на тому, що розвиток мегаполісу є не тільки його особистою мрією, але і відповіддю на сподівання всіх городян.

"Ми стоїмо на сторожі нашої великої мрії, адже мрії потрібно захищати", - сказав міський голова.

Нагадаємо, що у жовтні поточного року Дніпро було названо кращим містом за впровадження електронних сервісів програми "Безпечне місто" (премія Kyiv smart city 2020).

До цього Європейська асоціація місцевої демократії ALDA визнала Дніпро найуспішнішим містом з розвитку місцевого самоврядування в нашій країні. У серпні український мегаполіс увійшов в ТОП-250 міст за індексом якості життя міжнародного ранжира Numbeo.

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