Філатов розповів про подальшу роботу зі зруйнованою частиною внаслідок обстрілу РФ будинку у Дніпрі

У багатоповерхівці на Перемозі, куди 14 січня росіяни поцілили ракетою Х-22, завершено базовий етап відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Із першої хвилини, як у 118-й будинок на житломасиві Перемога влучила російська ракета, наші комунальники почали працювати та відновлювати те, що було зруйновано вибухом", - заявив Філатов.

За його словами, уже протягом першого тижня після трагедії до неушкоджених 16 під’їздів повернули воду, опалення, світло та газ. Потім запустили ліфти.

Мер Дніпра зауважив, що у першому під’їзді 5-го корпусу для встановлення очікують ліфт, який зголосилася придбати "Нова Пошта".

Нині у квартирах, де фахівці підтвердили безпечність перебування, вставили вже 1322 вікна та зробили укоси.

В оселях, які поки стоять без господарів, вибиті шибки комунальники затягли плівкою.

Наступний етап робіт залежатиме від висновків технічних експертів і будівельників. Саме вони мають визначити, як безпечно демонтувати залишки двох знищених ракетою під’їздів, а решту блоків - укріпити та утеплити.

Очікується, що остаточне рішення буде озвучене за три місяці. Воно базуватиметься, зокрема, на дослідженнях ґрунту, проби якого вже забрано, та інших розрахунках, які визначать витривалість конструкцій. Про початок демонтажу людей повідомлять заздалегідь.