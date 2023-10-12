UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов розповів про перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі

Фото: Борис Філатов перевірив перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов перевірив перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі. Ремонти дворів, комунікацій та під’їздів там роблять уперше за майже 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як зазначається, на проспекті Героїв біля найдовшого в місті будинку, відомого як "Китайська стіна". оновлюють не лише дорогу і тротуари, а й замінюють вуличне освітлення, теплові мережі та зливову каналізацію.

Профільні служби провели обстеження та взялися за роботу. За майже пів століття з моменту зведення багатоповерхівки це перше настільки масштабне оновлення. 

"Я задоволений темпами - як працюють наші комунальні служби, підрядники. Обсяги виконаних робіт вражають. Ми йдемо за графіком. Закінчимо, як і планували, до початку морозів. Далі почнемо робити ліфти в цьому будинку", - наголосив мер Дніпра.

У дворах встановили нові ліхтарі, змонтували повітряну лінію та енергоощадні світлодіодні світильники. Також оновили труби холодного водопостачання та реконструювали близько 1,1 км трубопроводу опалення - із заміною вводів у підʼїзди.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроБорис Філатов