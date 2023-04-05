Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у Дніпрі
Профільні служби Дніпра працюють, аби максимально відновити асфальтне покриття проїздів. Місто робить все, що дозволяють наявні кошти та адміністративні можливості - враховуючи 590-ту постанову Кабміну.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV".
"На це міськрада і профільні департаменти виділили 450 млн грн. Містяни вже зараз можуть побачити, що на дорогах, на вулицях міста вже почали працювати перші бригади", - сказав мер Дніпра.
Філатов також додав, що загалом в різних районах міста вже працюють 8 бригад дорожників. Коли встановиться тепла та суха погода, вони зможуть взятися за роботу по-максимуму.
Разом з цим, за його словами, ще на початку року комунальники усували аварійну ямковість на головних магістралях міста і там, де їздить громадський транспорт так званим "холодним асфальтом".
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