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Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у Дніпрі

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Середа 05 квітня 2023 12:36
Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Профільні служби Дніпра працюють, аби максимально відновити асфальтне покриття проїздів. Місто робить все, що дозволяють наявні кошти та адміністративні можливості - враховуючи 590-ту постанову Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV".

"На це міськрада і профільні департаменти виділили 450 млн грн. Містяни вже зараз можуть побачити, що на дорогах, на вулицях міста вже почали працювати перші бригади", - сказав мер Дніпра.

Філатов також додав, що загалом в різних районах міста вже працюють 8 бригад дорожників. Коли встановиться тепла та суха погода, вони зможуть взятися за роботу по-максимуму.

Разом з цим, за його словами, ще на початку року комунальники усували аварійну ямковість на головних магістралях міста і там, де їздить громадський транспорт так званим "холодним асфальтом".

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Днипро Борис Філатов
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