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Филатов рассказал, как будут восстанавливать дороги в Днепре

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Среда 05 апреля 2023 12:36
Филатов рассказал, как будут восстанавливать дороги в Днепре Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Профильные службы Днепра работают с тем, чтобы максимально восстановить асфальтное покрытие проездов. Город делает все, что позволяют имеющиеся средства и административные возможности - учитывая 590-е постановление Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на мэра Днепра Бориса Филатова в эфире "Днепр TV".

"На это горсовет и профильные департаменты выделили 450 млн грн. Горожане уже сейчас могут увидеть, что на дорогах, на улицах города уже начали работать первые бригады", - сказал мэр Днепра.

Филатов также добавил, что всего в разных районах города уже работают 8 бригад дорожников. Когда установится теплая и сухая погода, они смогут приступить к работе по максимуму.

При этом, по его словам, еще в начале года коммунальщики устраняли аварийную ямочность на главных магистралях города и там, где ездит общественный транспорт так называемым "холодным асфальтом".

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