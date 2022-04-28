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Филатов рассказал о заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

27 апреля состоялся Конгресс местных и региональных властей под председательством президента Владимира Зеленского. Собрание провели впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

На повестке дня были вопросы функционирования государства в условиях войны, планы послевоенного восстановления страны и помощь переселенцам.

На заседании присутствовала ряд уважаемых иностранных гостей: президент Национального совета Федерального собрания Швейцарии Ирэн Келин, президент Сената Румынии Флорин Кицу, председатель Собрания Республики Северная Македония Талат Джафері, которые выразили свою поддержку Украине.

Говоря об итогах Конгресса, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что имел плодотворную беседу с президентом Владимиром Зеленским относительно вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.

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ДнепрБорис Филатов