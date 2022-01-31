Филатов рассказал, как помогут семье контролера КПП "Южмаша", погибшей во время стрельбы в Днепре

"Дочери Веры, Кире Лебединец, будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ей совершеннолетия. Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению", - добавил мэр.

Кроме того, по словам градоначальника, местная власть также представит помощь Кире Лебединец в ежегодном оздоровлении.

"А матери Веры Лебединец, работающей в системе городского образования, будет повышена в два раза заработная плата", - отметил Филатов.

Он также уточнил, что Вера Лебединец награждена городским почетным знаком "Защитнику Отчизны" (посмертно).

"Семье будет произведен ремонт в доме, где они проживают за счёт частных пожертвователей и народных депутатов ВР, пожелавших остаться неизвестными", - резюмировал мэр Днепра.

Отметим, ранее сообщалось, что вопрос выплат семье Веры Лебединец, которая, как и военные Нацгвардии, погибла при исполнении служебных обязанностей, "будет решаться отдельно". Это связано с тем, что женщина была контроллером КПП и служащей ведомственной военизированной охраны и не находилась в подчинении Нацгвардии.