Филатов рассказал о главных решениях второй сессии горсовета Днепра

В Днепре состоялась вторая сессия горсовета VIII созыва. Заседание длилось около 40 минут.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, такой быстрый темп стал возможен благодаря системной подготовке городских избранников, которую проводили заранее. Вопросы повестки дня детально прорабатывались в профильных комиссиях, советом большинства и во время согласительного совета.

"Местное самоуправление работает должным образом. Мы придерживаемся традиций прошлой каденции, которые сейчас выточены до совершенства", - подчеркнул городской голова.

Среди ключевых решений первого нынешнего заседания - голосования за ряд кредитных соглашений с различными государственными банками.

"Они позволят, так сказать, подкрепить бюджет развития и наполнить финансированием инфраструктурные проекты и инициативы по благоустройству", - пояснил Филатов.

Также по его словам, несмотря на разные мнения по этому поводу, что звучали, в частности, в сессионном зале, решение является взвешенным и уместным. Ведь для больших городов это является обычной хозяйственной практикой.

В отношении решений в области медицины, глава города отметил, что в условиях профильной реформы в стране именно крупные многопрофильные больницы будут иметь больший приоритет в договорах с Национальной службой здоровья Украины. Тогда как меньшие лечебные учреждения имеют существенно меньше преимуществ в получении финансирования по такой системе.

"Мы пошли путем укрупнения больниц. Впрочем, это не повлияет на работу медицинского персонала лишь административного. Ведь в каждой больнице есть бухгалтер, медицинский директор и остальной административный персонал", - сказал Филатов.

Мэр Днепра также добавил, что принятию решения предшествовали консультации с профессиональной средой.

Кроме того, Филатов сообщил о переговорах с областной властью в отношении софинансирования ремонтов реформированных городских больниц.

Отметим, что также во время сессии была утверждена программа экологической безопасности, которая предусматривает комплексные меры для улучшения состояния воздуха, водоемов, защиты от подтоплений и оползней и совершенствование системы обращения с отходами.

На ее реализацию предусмотрено не только городские деньги. Крупные промышленные предприятия также будут проводить экологические мероприятия на собственных объектах.

Кроме того, городские избранники поддержали и безопасное использование агрохимического метода для борьбы с амброзией, и утвердили программу развития истории города и местной идентичности, целью которой является, в частности, создания историко-культурных центров, парков, музеев, а также реставрация и музеефикация объектов культурного наследия Днепра.