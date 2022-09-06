UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов рассказал, как Днепр готовится к отопительному сезону

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр готовится к отопительному сезону, который в этом году будет непростым для всей страны. Город проработало ряд вариантов для различных сценариев развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, у города есть возможность переключать мощности подачи тепла - если что-то произойдет с одной из котельных. "Это дает городу определенное преимущество, ведь такая опция есть не у всех территориальных общин", - сказал Филатов.

В целом сейчас основные крупные предприятия теплоснабжения имеют более 90% технической готовности к отопительному сезону. Их оборудование продолжают обновлять, чтобы снизить теплопотери до минимума.

Также, по словам Филатова, у Днепра есть некоторые альтернативные виды топлива и материальные резервы.

Мэр Днепра отмечает, что кроме запасов теплой одежды и одеял, горожанам нужно следить, чтобы двери на лестничных площадках зимой оставались закрытыми:

"Каждые подпертые кирпичом двери - минус несколько градусов тепла в ваших домах. За все эти годы мы сделали несколько тысяч ремонтов в многоквартирных домах. Утепляли швы, обновляли крыши, устанавливали в подъездах пластиковые окна и двери с притяжениями. В течение этой осени мы проведем еще ряд таких терморемонтов", - сказал он.

В целом Филатов убежден, что есть все основания иметь осторожный оптимизм, что город выдержит этот отопительный сезон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрОтопительный сезон