Филатов рассказал, как Днепр готовится к отопительному сезону

По его словам, у города есть возможность переключать мощности подачи тепла - если что-то произойдет с одной из котельных. "Это дает городу определенное преимущество, ведь такая опция есть не у всех территориальных общин", - сказал Филатов.

В целом сейчас основные крупные предприятия теплоснабжения имеют более 90% технической готовности к отопительному сезону. Их оборудование продолжают обновлять, чтобы снизить теплопотери до минимума.

Также, по словам Филатова, у Днепра есть некоторые альтернативные виды топлива и материальные резервы.

Мэр Днепра отмечает, что кроме запасов теплой одежды и одеял, горожанам нужно следить, чтобы двери на лестничных площадках зимой оставались закрытыми:

"Каждые подпертые кирпичом двери - минус несколько градусов тепла в ваших домах. За все эти годы мы сделали несколько тысяч ремонтов в многоквартирных домах. Утепляли швы, обновляли крыши, устанавливали в подъездах пластиковые окна и двери с притяжениями. В течение этой осени мы проведем еще ряд таких терморемонтов", - сказал он.

В целом Филатов убежден, что есть все основания иметь осторожный оптимизм, что город выдержит этот отопительный сезон.