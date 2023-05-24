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Філатов провів чергову сесію міськради: які важливі рішення ухвалили

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Середа 24 травня 2023 20:48
Філатов провів чергову сесію міськради: які важливі рішення ухвалили Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Міська рада Дніпра провела 37-му чергову сесію. Засідання тривало близько 50 хвилин та відбувалося у змішаному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Депутати ухвалили низку рішень щодо фінансово-бюджетних питань та стосовно програм розвитку галузей міського господарства.

Зокрема, депутати погодили збільшення матеріальних заохочень для 150 молодих педагогів. Йдеться про додаткові щомісячні виплати.

Крім цього, розглянули організаційні, кадрові, а також питання комунальної власності і земельних відносин. Тут в одному з блоків проголосували за дерусифікацію ще семи вулиць, чиї назви були повʼязані з державою-терористкою рф.

Водночас виділили більше ніж 25 млн грн субвенції для військових частин ЗСУ.

"Вважаю, що сьогодні плідно попрацювали. Давайте наступного разу, аби показати людям, що депутати на місцях, знову зберемося в сесійній залі", - сказав мер Дніпра Борис Філатов і закликав депутатів активніше повертатися до засідань в очному форматі.

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