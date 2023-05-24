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Филатов провел очередную сессию горсовета: какие важные решения приняли

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Среда 24 мая 2023 20:48
Филатов провел очередную сессию горсовета: какие важные решения приняли Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Городской совет Днепра провел 37-ю очередную сессию. Заседание длилось около 50 минут и проходило в смешанном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Депутаты приняли ряд решений по финансово-бюджетным вопросам и программам развития отраслей городского хозяйства.

В частности, депутаты согласовали увеличение материальных поощрений для 150 молодых педагогов. Речь идет о дополнительных ежемесячных выплатах.

Кроме того, рассмотрели организационные, кадровые, а также вопросы коммунальной собственности и земельных отношений. Здесь в одном из блоков проголосовали за дерусификацию еще семи улиц, чьи названия были связаны с государством-террористом России.

В то же время выделили более 25 млн грн субвенции для воинских частей ВСУ.

"Считаю, что сегодня плодотворно поработали. Давайте в следующий раз, чтобы показать людям, что депутаты на местах снова соберемся в сессионном зале", - сказал мэр Днепра Борис Филатов и призвал депутатов активнее возвращаться к заседаниям в очном формате.

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