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Филатов призвал предпринимателей и днепрян возвращаться к работе

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Экономика страны переведена на военные рельсы, поэтому бизнес и предприниматели, которые имеют возможность возобновить производство - начать снова производить продукты и товары, платить налоги, - должны это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время брифинга 23 марта.

Филатов также отметил, что горожанам, у которых есть возможность оплачивать коммунальные счета, также стоит не медлить с этим.

"Это добровольное и сознательное дело каждого. Но надо понимать: мы успешно отражаем атаки врага. Однако, если экономика остановится, не хватит никаких сил, чтобы дальше поддерживать Вооруженные силы, тероборону и помогать многочисленным переселенцам", - сказал Филатов.

В то же время мэр Днепра поблагодарил известном ІТ-предпринимателю Максу Полякову, который сделал вклад стоимостью 1 млн долларов США до Благотворительного фонда "ТАПС-Украина".

Как известно, Днепр остается ключевым гуманитарным хабом страны, поэтому объявлен сбор средств направлен на то, чтобы помочь переселенцам, которые нашли здесь свой приют.

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ДнепрБорис Филатов