Филатов призвал предпринимателей и днепрян возвращаться к работе

Филатов также отметил, что горожанам, у которых есть возможность оплачивать коммунальные счета, также стоит не медлить с этим.

"Это добровольное и сознательное дело каждого. Но надо понимать: мы успешно отражаем атаки врага. Однако, если экономика остановится, не хватит никаких сил, чтобы дальше поддерживать Вооруженные силы, тероборону и помогать многочисленным переселенцам", - сказал Филатов.

В то же время мэр Днепра поблагодарил известном ІТ-предпринимателю Максу Полякову, который сделал вклад стоимостью 1 млн долларов США до Благотворительного фонда "ТАПС-Украина".

Как известно, Днепр остается ключевым гуманитарным хабом страны, поэтому объявлен сбор средств направлен на то, чтобы помочь переселенцам, которые нашли здесь свой приют.