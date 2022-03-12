UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Филатов призвал днепрян возвращаться к работе, чтобы поддержать экономику

Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан и предпринимателей по возможности возвращаться к работе, чтобы поддержать украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова во время брифинга.

По его словам, полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, имеет не только боевой, но и экономический фронт. Поэтому те, кто имеет возможность и желание, должны вернуться на рабочие места и продолжать работать.

"Включаемся в рабочий процесс, помогаем армии, фронту и тылу. Пересидеть, при этом не работая, - это не подходит. Мы должны производить так называемый дополнительный продукт. Поэтому тот, кто имеет возможность запускать производства, заниматься коммерцией и бизнесом, пожалуйста, подключайтесь. Экономика должна работать", - сказал Филатов.

Он также призвал горожан следовать требованиям военного времени - соблюдать комендантский час, правила светомаскировки и информационной гигиены. Сейчас для всех горожан также есть запрет на публикацию фотографий и данных о вражеских обстрелах и запуск в небо дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрБорис Филатов