Філатов припустив, чому він для Росії "як кістка в горлі"

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН щодо встановлення миру та безпеки для України.

Як відомо, під час засідання Лавров зацитував слова Філатова про те, що після початку повномасштабного вторгнення і тих масових звірств та геноциду українського народу, вчиненого росіянами проти українців, ми маємо повне моральне право знищувати цих нелюдів по всьому світу.

Його слова були вирвані з контексту і подані так, начебто Філатов закликає знищувати взагалі всіх росіян. Крім того, міський голова Дніпра занепокоєний тим фактом, що крім ворогів, які завели на нього кримінальні справи як в Росії, так і в Білорусі, "його друзів та оточення доймає українська влада, фабрикуючи нові кримінальні справи".

"Я втомився кричати всім без винятку київським начальникам, щоб вони прибрали з Дніпра бандитів та Коломойського, а вони вдають, що оглухли. Щиро. Не розумію.

Напевно тому, що я зроблений з іншого тіста. Звик Батьківщині служити, а не начальству", - написав Філатова.