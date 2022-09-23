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Филатов предположил, почему он для России "как кость в горле"

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 12:06
Филатов предположил, почему он для России "как кость в горле" Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по установлению мира и безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

Как известно, во время заседания Лавров процитировал слова Филатова о том, что после начала полномасштабного вторжения и тех массовых зверств и геноцида украинского народа, совершенного россиянами против украинцев, мы имеем полное моральное право уничтожать этих изуверов по всему миру.

Его слова были вырваны из контекста и поданы так, будто Филатов призывает уничтожать вообще всех россиян. Кроме того, городской голова Днепра обеспокоен тем фактом, что кроме врагов, заведших на него уголовные дела как в России, так и в Беларуси, "его друзей и окружение донимают украинские власти, фабрикуя новые уголовные дела".

"Я устал кричать всем без исключения киевским начальникам, чтобы они убрали из Днепра бандитов и Коломойского, а они делают вид, что оглохли. Искренне. Не понимаю. Наверное, потому, что я сделан из другого теста. Привык Родине служить, а не начальству", - написал Филатова.

Напомним, что 21 сентября российский диктатор Владимир Путин снова угрожал ядерным ударом Западу .

На ядерный шантаж Путина ответил Владимир Зеленский. Он заявил, что не очень верит в такую возможность.

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Российская Федерация Борис Филатов
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