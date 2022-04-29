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Филатов поведал, как живет Днепр на 65-й день войны

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра сообщил, что сейчас 3 тыс. детей-переселенцев, которые хотят приобщиться к дистанционному обучению, имеют возможность сделать это. Школьники, переехавшие из горячих точек, также получат ученические билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Филатов также отметил о масштабной взаимопомощи между мэрами

"Вся страна едина. И это придает оптимизм, мы все в таком режиме, когда готовы помочь друг другу с пол слова. И это касается не только мэров, но и руководителей областных администраций", - сказал городской голова Днепра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, в Днепре открыли первый центр поддержки для мариупольцев, чей город разрушили российские оккупанты.

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Борис ФилатовДнепрВторжение России в Украину