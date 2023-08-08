Філатов показав спецтехніку від німецького Кельна, яку Дніпро надав рятувальникам міста

"Ми зробили декілька подарунків нашим славетним рятувальникам - працівникам ДСНС. Це допомога від нашого міста-побратима Кельна, з яким ми дуже потужно співпрацюємо. І ще хочу окремо підкреслити, що наші німецькі друзі передали нам також унікальну машину, яка може працювати на евакуацію домашніх тварин. Мабуть, це єдина автівка в Україні, що дозволяє рятувальникам евакуйовувати тварин спеціальним транспортом - у разі обстрілів, пожеж або інших лих", - заявив Борис Філатов.

Також у комплекті з нею йде технічне устаткування - зокрема, бензопили по бетону, пожежна амуніція та генератор.

Інше авто обладнано клітками для безпечного перевезення чотирилапих, яких часто доводиться рятувати ДСНСникам.

У Кельні відомо, що до повномасштабного вторгнення РФ Дніпро мав одне з найпотужніших у країні комунальних підприємств, яке опікується тваринами, тож німецькі партнери надали цей спецтранспорт, аби підтримати таку роботу міста і під час великої війни.

Нагадаємо, раніше Кельн доправив Дніпру 5 великих пасажирських автобусів, машини "швидкої", низку гуманітарних та медичних вантажів, техніки та устаткування для лікарень і шкіл, близько 300 генераторів.