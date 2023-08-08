UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов показав спецтехніку від німецького Кельна, яку Дніпро надав рятувальникам міста

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро передав рятувальникам пожежну машину та спецавтівку для порятунку тварин. Цю техніку, доповнену також потрібною комплектацією, місто отримало від німецького Кельна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Бориса Філатова.

"Ми зробили декілька подарунків нашим славетним рятувальникам - працівникам ДСНС. Це допомога від нашого міста-побратима Кельна, з яким ми дуже потужно співпрацюємо. І ще хочу окремо підкреслити, що наші німецькі друзі передали нам також унікальну машину, яка може працювати на евакуацію домашніх тварин. Мабуть, це єдина автівка в Україні, що дозволяє рятувальникам евакуйовувати тварин спеціальним транспортом - у разі обстрілів, пожеж або інших лих", - заявив Борис Філатов.

Також у комплекті з нею йде технічне устаткування - зокрема, бензопили по бетону, пожежна амуніція та генератор. 

Інше авто обладнано клітками для безпечного перевезення чотирилапих, яких часто доводиться рятувати ДСНСникам.

У Кельні відомо, що до повномасштабного вторгнення РФ Дніпро мав одне з найпотужніших у країні комунальних підприємств, яке опікується тваринами, тож німецькі партнери надали цей спецтранспорт, аби підтримати таку роботу міста і під час великої війни. 

Нагадаємо, раніше Кельн доправив Дніпру 5 великих пасажирських автобусів, машини "швидкої", низку гуманітарних та медичних вантажів, техніки та устаткування для лікарень і шкіл, близько 300 генераторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроБорис Філатов