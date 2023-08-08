Філатов показав спецтехніку від німецького Кельна, яку Дніпро надав рятувальникам міста
Дніпро передав рятувальникам пожежну машину та спецавтівку для порятунку тварин. Цю техніку, доповнену також потрібною комплектацією, місто отримало від німецького Кельна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Бориса Філатова.
"Ми зробили декілька подарунків нашим славетним рятувальникам - працівникам ДСНС. Це допомога від нашого міста-побратима Кельна, з яким ми дуже потужно співпрацюємо. І ще хочу окремо підкреслити, що наші німецькі друзі передали нам також унікальну машину, яка може працювати на евакуацію домашніх тварин. Мабуть, це єдина автівка в Україні, що дозволяє рятувальникам евакуйовувати тварин спеціальним транспортом - у разі обстрілів, пожеж або інших лих", - заявив Борис Філатов.
Також у комплекті з нею йде технічне устаткування - зокрема, бензопили по бетону, пожежна амуніція та генератор.
Інше авто обладнано клітками для безпечного перевезення чотирилапих, яких часто доводиться рятувати ДСНСникам.
У Кельні відомо, що до повномасштабного вторгнення РФ Дніпро мав одне з найпотужніших у країні комунальних підприємств, яке опікується тваринами, тож німецькі партнери надали цей спецтранспорт, аби підтримати таку роботу міста і під час великої війни.
Нагадаємо, раніше Кельн доправив Дніпру 5 великих пасажирських автобусів, машини "швидкої", низку гуманітарних та медичних вантажів, техніки та устаткування для лікарень і шкіл, близько 300 генераторів.
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