Филатов показал спецтехнику от немецкого Кельна, которую Днепр предоставил спасателям города

Днепр передал спасателям пожарную машину и спецавтомобилю для спасения животных. Эту технику, дополненную также нужной комплектацией, город получил от немецкого Кельна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Бориса Филатова.

"Мы сделали несколько подарков нашим славным спасателям – работникам ГСЧС. Это помощь от нашего города-побратима Кельна, с которым мы очень мощно сотрудничаем. И еще хочу отдельно подчеркнуть, что наши немецкие друзья передали нам также уникальную машину, которая может работать на эвакуацию домашних". животных. Пожалуй, это единственный автомобиль в Украине, позволяющий спасателям эвакуировать животных специальным транспортом - в случае обстрелов, пожаров или других бедствий", - заявил Борис Филатов.

Также в комплекте с ней идет техническое оборудование – в частности, бензопилы по бетону, пожарная амуниция и генератор.

Другое авто оборудовано клетками для безопасной перевозки четырехлапых, которых часто приходится спасать ГСЧСникам.

В Кельне известно, что до полномасштабного вторжения РФ у Днепра было одно из самых мощных в стране коммунальных предприятий, которое занимается животными, поэтому немецкие партнеры предоставили этот спецтранспорт, чтобы поддержать такую работу города и во время большой войны.

Напомним, ранее Кельн доставил Днепру 5 больших пассажирских автобусов, машины "скорой", ряд гуманитарных и медицинских грузов, техники и оборудования для больниц и школ, около 300 генераторов.