Філатов показав масштабну реконструкцію проспекту у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов проінспектував реконструкцію проспекту Миру і розповів, коли там робитимуть тротуари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, реконструкція проспекту Миру нині одна з найбільших у місті. Це важлива дорога для мікрорайонів житломасиву Лівобережний, де проходить багато маршрутів міського транспорту.

Востаннє проспект ремонтували майже три десятиліття тому. Зараз тут триває комплексне оновлення. Уздовж всієї дороги обабіч вже встановили нові бордюри зі спеціальними заниженнями. Необхідні елементи доступності передбачені і для тротуарів.

Комунальники продовжують асфальтувати проїжджу частину, а ще міняють зовнішнє освітлення та приводять до ладу дощову каналізацію.

"Десь тридцять років проспект не ремонтувався. Робили "картами", ями латали. Та щоб зробити повністю все - з 1996 року це вперше. Тому до кінця квітня потрібно закінчити дорожнє покриття. Після цього десь на початку травня почнемо вже ремонтувати тротуари - з тактильною плиткою. Обличчя проспекту Миру зміниться дуже суттєво", - сказав Філатов, наголосивши, що наступного місяця також проінспектує будівництво тротуарів.

Рішення ремонтувати поетапно - спочатку дорога, потім тротуари - ухвалили, аби мінімізувати незручності для містян на час робіт.

Крім цього, понад сотні старих ліхтарів на проспекті вже замінюють сучасними світлодіодними світильниками. Тут також прочищають зливові мережі після зими та приводять до ладу дощоприймачі, адже від забудови житломасиву (за радянських часів) цю систему зробили закільцьованою.