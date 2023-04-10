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Филатов показал масштабную реконструкцию проспекта в Днепре

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Понедельник 10 апреля 2023 20:38
Филатов показал масштабную реконструкцию проспекта в Днепре Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Днепра Борис Филатов проинспектировал реконструкцию проспекта Мира и рассказал, когда там будут делать тротуары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, реконструкция проспекта Мира сейчас одна из самых больших в городе. Это важный путь для микрорайонов жилмассива Левобережный, где проходит много маршрутов городского транспорта.

Последний раз проспект ремонтировали почти три десятилетия назад. Сейчас здесь идет комплексное обновление. Вдоль всей дороги с обеих сторон уже установили новые бордюры со специальными занижениями. Необходимые элементы доступности предусмотрены и для тротуаров.

Коммунальщики продолжают асфальтировать проезжую часть, а еще меняют наружное освещение и приводят в порядок дождевую канализацию.

"Где-то тридцать лет проспект не ремонтировался. Делали "картами", ямы заделывали. Но чтобы сделать полностью все - с 1996 года это впервые. Поэтому до конца апреля нужно закончить дорожное покрытие. После этого где-то в начале мая начнем уже ремонтировать тротуары - с тактильной Лицом проспекта Мира изменится очень существенно", - сказал Филатов, подчеркнув, что в следующем месяце также проинспектирует строительство тротуаров.

Филатов показал масштабную реконструкцию проспекта в Днепре

Решение ремонтировать поэтапно - сначала дорога, потом тротуары - приняли, чтобы минимизировать неудобства для горожан на время работ.

Кроме этого, более сотни старых фонарей на проспекте уже заменяют современными светодиодными светильниками. Здесь также прочищают ливневые сети после зимы и приводят в порядок дождеприемники, ведь от застройки жилмассива (в советское время) эту систему сделали закольцованной.

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