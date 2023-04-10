Філатов показав, як виглядає оновлений бульвар Кучеревського в центрі Дніпра

У Дніпрі звершили реконструкцію бульвару Кучеревського, яку будівельники розпочали ще у 2021-му році. Нині бульвар відкритий для пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Філатов наголосив: місто доклало всіх зусиль, аби зробити цей простір доступним для кожного.

"Ми знаходимо можливості для того, аби робити наше славетне місто Дніпро ще краще. Сьогодні відкрили бульвар Кучеревського. Ви всі пам’ятаєте, скільки років тут не було ладу, все було захаращене. Зараз всі містяни можуть цим прекрасним бульваром користуватися. Я запрошую всіх подивитися, насолодитися. Приходьте, гуляйте з дітьми, радійте життю. І далі - тільки до перемоги", - сказав Філатов.

Відновлення бульвару зробили комплексом із низкою супутніх ремонтів для прилеглих будинків. Із цим допоміг також забудовник. Багатоповерхівкам замінили підземні комунікації. Зливову каналізацію тут посилили, а ще - укріпили сходи і підпірні стінки, облаштували арку, міждворові дороги та тротуари, зауважують у департаменті капітального будівництва міськради.

Також найближчим часом на бульварі встановлять спецпідйомники для людей з інвалідністю.

Окрему увагу приділили футбольному меморіалу команди "Дніпро". Це неодноразово обговорювалося та узгоджувалося зі спільнотою вболівальників. На бульварі також встановили нове освітлення і напівпідземні контейнери для сміття.