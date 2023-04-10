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Филатов показал, как выглядит обновленный бульвар Кучеревского в центре Днепра

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Понедельник 10 апреля 2023 12:20
Филатов показал, как выглядит обновленный бульвар Кучеревского в центре Днепра Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре совершили реконструкцию бульвара Кучеревского, которую строители приступили еще в 2021 году. В настоящее время бульвар открыт для пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Филатов подчеркнул: город приложил все усилия, чтобы сделать это пространство доступным для каждого.

"Мы находим возможности для того, чтобы делать наш славный город Днепр еще лучше. Сегодня открыли бульвар Кучеревского. Вы все помните, сколько лет здесь не было порядка, все было захламлено. Сейчас все горожане могут этим прекрасным бульваром пользоваться. Я приглашаю всех посмотреть, насладиться. Приходите, гуляйте с детьми, радуйтесь жизни. И дальше - только к победе", - сказал Филатов.

Восстановление бульвара было сделано комплексом с рядом сопутствующих ремонтов для близлежащих домов. С этим помог также застройщик. Многоэтажкам заменили подземные коммуникации. Ливневую канализацию здесь усилили, а еще - укрепили лестницу и подпорные стенки, обустроили арку, междворовые дороги и тротуары, отмечают в департаменте капитального строительства горсовета.

Филатов показал, как выглядит обновленный бульвар Кучеревского в центре Днепра

Также в ближайшее время на бульваре установят спецподъемники для людей с инвалидностью.

Отдельное внимание было уделено футбольному мемориалу команды "Днепр". Это неоднократно обсуждалось и согласовывалось с сообществом болельщиков. На бульваре также установили новое освещение и полуподземные мусорные контейнеры.

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