Філатов показав чергову партію техніки, яку доправили Третій штурмовій бригади

"Безперечно, ви пам'ятаєте, що після кожного обстрілу мирних міст державою-терористом, я не забуваю повторювати, що ми не маємо права емоційно вигоряти і зобов'язані конвертувати нашу ненависть у допомогу Силам оборони", - повідомив мер Дніпра.

Філатов також додав, що настрій в оборонців бойовий, а помста за цинічний обстріл житлового будинку у Кривому Розі не забариться.

Так, серед техніки, яку отримали бійці, низка пікапів, "швидких", вантажівок, а також з десяток дронів, тепловізорів та інших приладів, які фахівці міськради використали для модернізації деяких гармат.