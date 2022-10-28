Філатов показав автобуси, які Дніпру передали підприємці

Дніпро отримав ще 6 великих автобусів, які для міста придбали представники бізнесу - підприємець Олександр Дитятковський, корпорація "Біосфера" та її засновник Андрій Здесенко. Транспорт з’явиться на маршрутах вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Я ще раз хочу подякувати соціально відповідальному бізнесу. І ще раз закликати всіх наших бізнесменів, які мають натхнення чи бажання, допомогти рідному місту. Відбудуємо Дніпро разом після того страшного ракетного удару. І будемо разом працювати на перемогу", - сказав Філатов.

Як відомо, після ракетного удару росіян по одному з АТП у Дніпрі було знищено близько 115 громадських автобусів.

Зазначимо також, що протягом місяця після ракетного удару по АТП із транспортом Дніпру допомогли Київ, Вінниця та Рівненщина.