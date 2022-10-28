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Філатов показав автобуси, які Дніпру передали підприємці

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П'ятниця 28 жовтня 2022 20:19
Філатов показав автобуси, які Дніпру передали підприємці Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро отримав ще 6 великих автобусів, які для міста придбали представники бізнесу - підприємець Олександр Дитятковський, корпорація "Біосфера" та її засновник Андрій Здесенко. Транспорт з’явиться на маршрутах вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Я ще раз хочу подякувати соціально відповідальному бізнесу. І ще раз закликати всіх наших бізнесменів, які мають натхнення чи бажання, допомогти рідному місту. Відбудуємо Дніпро разом після того страшного ракетного удару. І будемо разом працювати на перемогу", - сказав Філатов.

Філатов показав автобуси, які Дніпру передали підприємціФілатов показав автобуси, які Дніпру передали підприємці

Як відомо, після ракетного удару росіян по одному з АТП у Дніпрі було знищено близько 115 громадських автобусів.

Зазначимо також, що протягом місяця після ракетного удару по АТП із транспортом Дніпру допомогли Київ, Вінниця та Рівненщина.

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Борис Філатов бизнес
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