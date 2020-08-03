Филатов о перспективах "Слуги народа" на выборах: совсем нехорошие

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что перспективы у партии "Слуги народа" на этих выборах совсем нехорошие. Неизвестно, какими они будут до октября.

Об этом Борис Филатов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, у людей накапливается негатив из-за того, что СН не выполняют обещаний.

"Между ожиданиями и реальностью не просто пропасть, а вселенная. Но у каждого человека есть понятие психологической самокомпенсации. Они не могут признаться себе, что ошиблись в выборе, но рано или поздно прозрение наступит", - сказал Филатов.

По его словам, нынешняя власть понимает, что местные выборы приведут к определенной делегитимизации власти.

"После "зеленого цунами" на президентских и парламентских выборах они покажут, что массовое разочарование нашло подтверждение в умах избирателей. Поэтому используются любые способы, чтобы этого делегитимизации избежать", - добавил мэр.

Напомним, социолог Андрей Быченко оценил перспективы партии "Слуга народа" на местных выборах.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что 15 июля парламент назначил местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.