Філатов перевірив, як на місці влучання ракети РФ в приватний сектор працюють міські служби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, місто системно допомагатиме всім, хто постраждав від військового злочину росіян.

"Основні мережі плануємо відновити до кінця дня. Далі, до понеділка (адже нині ще працюють правоохоронні органи) ми закінчимо працювати на місці. І потім вже перейдемо в площину компенсацій тим людям, які постраждали. Будемо виплачувати (гроші, - ред.) за зруйноване майно", - сказав Філатов.

Від самого ранку на місці розгорнуті районні штаби, працюють декілька комунальних бригад, а також правоохоронці та деякі волонтерські організації.

Нині, за даними обласної військової адміністрації, кількість постраждалих внаслідок нічного удару зросла вже до 11 людей, з яких троє - діти. Відомо, що семеро поранених шпиталізовані.

Удар по Дніпру

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено майже 30 будинків.

"Ось такий "аеропорт" у російських окупантів. Майже 30 мирних будинків зазнали пошкоджень, деякі з яких непридатні для відновлення", - написав він у Telegram.

Внаслідок нічної атаки постраждали вісім людей, у тому числі двоє дітей (хлопці 9 та 16 років). Четверо людей госпіталізовано.