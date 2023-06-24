Филатов проверил, как на месте попадания ракеты РФ в частный сектор работают городские службы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, город будет системно помогать всем, кто пострадал от военного преступления россиян.

"Основные сети планируем восстановить до конца дня. Далее, до понедельника (ведь сейчас еще работают правоохранительные органы) мы закончим работать на месте. И потом уже перейдем в плоскость компенсаций пострадавшим людям. Будем выплачивать (деньги, - ред.) за разрушено имущество", - сказал Филатов.

С самого утра на месте развернуты районные штабы, работают несколько коммунальных бригад, правоохранители и некоторые волонтерские организации.

В настоящее время, по данным областной военной администрации, количество пострадавших в результате ночного удара выросло уже до 11 человек, из которых трое - дети. Известно, что семеро раненых госпитализированы.

Удар по Днепру

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в результате ракетного удара повреждены почти 30 домов.

"Вот такой "аэропорт" у российских оккупантов. Почти 30 мирных домов получили повреждения, некоторые из которых непригодны для восстановления", - написал он в Telegram.

В результате ночной атаки пострадали восемь человек, в том числе двое детей (ребята 9 и 16 лет). Четверо человек госпитализированы.

Подробнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.