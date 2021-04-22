Филатов: опыт предоставления социальных услуг в Днепре изучают другие города

Речь, в частности, идет о: создании доступных центров предоставления услуг, где учтены все пожелания работников и посетителей, открытии приютов для обездоленных и тех, кого жизненные обстоятельства завели в тупик. Основание бесплатных муниципальных лагерей отдыха для людей всех возрастов и профессий и внедрение новых опций в инклюзивном обучении. А еще - автоматизация рабочих мест, обновление техники и униформы для соцработников, внедрение электронных очередей записи, услуг "социального такси" и мобильных бригад, работающих с теми, кто попал в беду.

"Для меня очень важно, что Днепр стал площадкой для социального диалога. Нас объединяют десятки трогательных историй о взаимопомощи. Они еще раз напоминают - даже в худшее время (войны и пандемии) наша сила - в единстве. Опыт каждого из вас - бесценен. Он поможет нам двигаться дальше, ведь нам еще многое предстоит сделать", - отметил Филатов.

По его словам, город разработал необходимые алгоритмы для реорганизации отрасли и готов делиться этими наработками.

Во время дискуссии речь шла также и о работе в условиях пандемии. В прошлом году Днепр стал основателем онлайн-платформы, которая объединила усилия городских служб, волонтеров и социально ответственного бизнеса. Эта работа позволила сотням одиноких пожилых людей бесплатно получать вещи первой необходимости.

"Днепровская территориальная община действительно является одной из лучших на уровне органов местного самоуправления. Она показывает лучшую практику - как надо развивать сферу социальной защиты населения", - заявил эксперт центрального офиса Ассоциации городов Украины Назарий Миколюк.