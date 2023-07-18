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Філатов оголосив про запуск у Дніпрі електронної системи резервування місць на кладовищах

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Дніпрі в тестовому режимі починає працювати електронна система резервування ділянок на кладовищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Скористатися послугою можна на сайті міської ради. Також подібна послуга буде доступна у міських ЦНАПах. Сплачені за бронювання кошти йтимуть до бюджету міста, а замовник отримуватиме офіційну квитанцію.

"У всьому світі на цьому "бізнесі" паразитують мафіозі, а чинний закон, що регулює цей вид діяльності, давно застарів. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований/або підкуплений/або заляканий. Який вихід? Тільки прибрати з процедури розподілу місць для могил людський чинник", - заявив Філатов.

Він також подякував СБУ та прокуратурі, які декілька місяців тому викрили у профільному КП угруповання, що вимагало у громадян гроші за місця для могил, та закликав правоохоронців і надалі пильнувати здирників, адже скарги на подібні зловживання продовжують надходити.

Філатов також анонсував подальшу роботу, що зробить галузь надання ритуальних послуг ще більш прозорою.

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