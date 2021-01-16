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Филатов обсудил с временной поверенной в делах США перспективы развития местного самоуправления

Киев, Суббота 16 января 2021 15:32
Филатов обсудил с временной поверенной в делах США перспективы развития местного самоуправления
Фото: Борис Филатов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Городской голова Днепра Борис Филатов провел видеоконференцию с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили, в частности, результаты местных выборов-2020, ход реформы децентрализации и эпидемическую ситуацию с COVID-19 в разных украинских городах.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Во время онлайн-встречи также присутствовали руководитель Николаева Александр Сенкевич, Кропивницкого - Андрей Райкович, Житомира - Сергей Сухомлин и Черновцов - Роман Кличук.

Филатов отметил, что он вместе с коллегами из других украинских городов сейчас работает над созданием Хартии защиты прав местного самоуправления. Это документ, который должен четко регламентировать полномочия и финансовые ресурсы, которые должны оставаться на местах.

Также развитию общин, по мнению мэра Днепра, должно способствовать принятие Муниципального кодекса.

В то же время местное самоуправление в Украине может получить новый импульс развития благодаря тренинговой поддержке западных партнеров.

По словам Квин, такое перенимание опыта возможно, однако, рабочие визиты представителей американских институтов можно будет планировать, когда позволят карантинные условия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская ассоциация местной демократии ALDA и Фонд имени Конрада Аденауэра признали Днепр самым прозрачным городом в Украине.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиДнепрместное самоуправлениеБорис Филатов

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