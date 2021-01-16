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Філатов обговорив з тимчасовою повіреною у справах США перспективи розвитку місцевого самоврядування

Київ, Субота 16 січня 2021 15:32
Філатов обговорив з тимчасовою повіреною у справах США перспективи розвитку місцевого самоврядування
Фото: Борис Філатов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Міський голова Дніпра Борис Філатов провів відеоконференцію з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили, зокрема, результати місцевих виборів-2020, перебіг реформи децентралізації та епідемічну ситуацію з COVID-19 у різних українських містах.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Під час онлайн-зустрічі також були присутні очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич, Кропивницького - Андрій Райкович, Житомира - Сергій Сухомлин і Чернівців - Роман Клічук.

Філатов зазначив, що він разом із колегами з інших українських міст нині працює над створенням Хартії захисту прав місцевого самоврядування. Це документ, що має чітко регламентувати повноваження та фінансові ресурси, котрі мають залишатися на місцях.

Також розвитку громад, на думку мера Дніпра, має сприяти ухвалення Муніципального кодексу.

Водночас місцеве самоврядування в Україні може отримати новий імпульс розвитку завдяки тренінговій підтримці західних партнерів.

За словами Квін, таке переймання досвіду можливе, утім робочі візити представників американських інституцій плануватимуть, коли дозволять карантинні умови.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська асоціація місцевої демократії ALDA та Фонд імені Конрада Аденауера визнали Дніпро найпрозорішим містом в Україні.

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