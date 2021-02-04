Филатов обсудил с депутатом Европарламента усиление государственных институтов в регионах

Мэр Днепра Борис Филатов пообщался с депутатом Европейского парламента, первым заместителем главы делегации ЕП в комитете Парламентской ассоциации Украина-ЕС, Виолой фон Крамон-Таубадель. Стороны обсудили результаты местных выборов-2020 и эпидемическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Также во время разговора речь шла о взаимоотношениях местного самоуправления и центральной власти.

Борис Филатов отметил, что развитие децентрализации требует институциональных изменений. Это - распределение полномочий государства и местного самоуправления, реализация Хартии местного самоуправления и принятия Муниципального кодекса.

"Поддерживаю позицию, и это позиция Европарламента, об усилении государственных институтов. Именно они и являются залогом инвестиционной привлекательности Украины. Когда инвесторы четко понимают правила игры, распределение полномочий. Именно поэтому дальнейшее развитие децентрализации является самым важным для Европарламента", - сказала Виола фон Крамон-Таубадель.

Кроме этого, комментируя для Виолы фон Крамон-Таубадель продолжение совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Е5Р) проекта термомодернизации муниципальных школ, детсадов и медучреждений, Филатов подчеркнул, что среди украинских территориальных общин Днепр занимает первое место в реализации таких инициатив

Стороны также договорились о продолжении дальнейшего диалога с привлечением международных специалистов, а также украинских мэров.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре проведут термомодернизацию еще 98 общественных зданий. С 2019 года Днепр первый и до сих пор единственный украинский город, где масштабные термомодернизации в школах и детсадах проводятся на средства ЕБРР и развития и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р).