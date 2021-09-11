Филатов: моя задача - на каждом жилмассиве организовать рекреационную зону для людей

"Днепр - город без окраин. Люди должны иметь возможность отдыхать там, где они живут. Да еще со времен застройки города на левом берегу всегда было меньше рекреационных зон. Поэтому мы сейчас уделяем максимальное внимание тому, чтобы здесь было больше таких локаций. Мы придерживались тех высоких стандартов, которые применялись при строительстве сквера "Прибрежный", - сказал Филатов.

Он также призвал днепрян бережно относиться к новому скверу и городскому имуществу в целом, и сообщил, в Днепре и в дальнейшем будет продолжаться развитие парков и скверов.

Как сообщает пресс-служба, благоустройство сквера на Слобожанском проспекте было одним из проектов "Бюджета участия". В результате возвели фактически новую рекреационную зону площадью 1,9 га.

Вместе с реконструкцией сквера привели в порядок также фасады близлежащих домов № 65 и № 67, что на проспекте Слобожанском.