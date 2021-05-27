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Филатов: государство должно гарантировать городам развитие собственного производства 

Автор: РБК-Украина

Днепр открыт к предложениям крупных украинских и мировых инвесторов промышленного производства, которые смогут реализовать в городе современные и долгосрочные проекты. Ведь эффективное сотрудничество местного самоуправления и бизнеса позволяет городу получать новые рабочие места.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время международной конференции "UkraineInvest Talks: Dnipro".

"Правила должны быть едиными и четкими для всех. Я всегда это подчеркивал, ведь только так может формироваться доверие. И именно такие справедливые условия мы создали в Днепре. Как мэр я выступаю гарантом любой инициативы, которая улучшит наш город", - заявил Филатов.

Говоря о необходимости государственных гарантий, мэр Днепра отметил развитие собственного производства и локализацию. Речь идет не только об изготовлении трамваев, троллейбусов и железнодорожного машиностроения.

"Космическому сектору также нужна государственная программа развития и соответствующие инвестиции. В свою очередь КБ "Южное", Южмаш и Агрегатный завод должны иметь государственный оборонный заказ", - добавил Филатов.

Кроме этого, речь шла и об инвестиционном преимуществе реки Днепр. Город является последней ее точкой, куда доходят современные корабли. То есть как транспортный хаб Днепр способен принимать большие корабли из Средиземного и Черного морей - без перегрузок в промежуточных портах.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов и глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер подписали меморандум, который должен позволить избежать зарегулированности бизнеса.

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Новости Украины местное самоуправлениеБорис Филатов