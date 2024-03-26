ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Філатов домовився з мером Мілана про постачання автобусів: перша партія вже прямує в Україну

Вівторок 26 березня 2024 11:00
UA EN RU
Філатов домовився з мером Мілана про постачання автобусів: перша партія вже прямує в Україну Фото: мер Дніпра домовився з мером Мілана про постачання автобусів (Comune di Milano)
Автор: Олександр Мороз

Мілан надав Дніпру автобуси, передачу яких мери Джузеппе Сала та Борис Філатов обговорювали під час зустрічі восени минулого року. Своєю чергою, Дніпро забезпечить ними низку українських громад, які зараз найбільше цього потребують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Мілан продовжує підтримувати Україну. Автобусний парк міста Дніпро втратив багато транспортних засобів через бомбардування. У Мілані ми знаємо, на чиєму ми боці", - зазначив мер Мілана Сала.

Перша партія транспорту вже прямує в Україну.

"Це потужний імпульс для міжмуніципального партнерства обох країн. Сигнал підтримки і готовності продовжувати спільну роботу. Бо Дніпро, який у війні з росією є медичним, логістичним, гуманітарним та військовим центром, стає також і хабом міжнародної допомоги", - наголосив Філатов.

Філатов домовився з мером Мілана про постачання автобусів: перша партія вже прямує в Україну

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Мілан
NEWS
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи