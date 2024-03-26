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Филатов договорился с мэром Милана о поставках автобусов: первая партия уже идет в Украину

Вторник 26 марта 2024 11:00
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Филатов договорился с мэром Милана о поставках автобусов: первая партия уже идет в Украину Фото: мэр Днепра договорился с мэром Милана о поставках автобусов (Comune di Milano)
Автор: Александр Мороз

Милан предоставил Днепру автобусы, передачу которых мэры Джузеппе Сала и Борис Филатов обсуждали во время встречи осенью прошлого года. В свою очередь, Днепр обеспечит ими ряд украинских общин, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Милан продолжает поддерживать Украину. Автобусный парк города Днепр потерял много транспортных средств из-за бомбежки. В Милане мы знаем, на чьей мы стороне", - отметил мэр Милана Сала.

Первая партия транспорта уже идет в Украину.

"Это мощный импульс для межмуниципального партнерства обеих стран. Сигнал поддержки и готовности продолжать совместную работу. Потому что Днепр, который в войне с россией является медицинским, логистическим, гуманитарным и военным центром, становится также и хабом международной помощи", - подчеркнул Филатов.

Филатов договорился с мэром Милана о поставках автобусов: первая партия уже идет в Украину

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