Филатов договорился с мэром Милана о поставках автобусов: первая партия уже идет в Украину

Милан предоставил Днепру автобусы, передачу которых мэры Джузеппе Сала и Борис Филатов обсуждали во время встречи осенью прошлого года. В свою очередь, Днепр обеспечит ими ряд украинских общин, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Милан продолжает поддерживать Украину. Автобусный парк города Днепр потерял много транспортных средств из-за бомбежки. В Милане мы знаем, на чьей мы стороне", - отметил мэр Милана Сала. Первая партия транспорта уже идет в Украину. "Это мощный импульс для межмуниципального партнерства обеих стран. Сигнал поддержки и готовности продолжать совместную работу. Потому что Днепр, который в войне с россией является медицинским, логистическим, гуманитарным и военным центром, становится также и хабом международной помощи", - подчеркнул Филатов.