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Філатов: Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У День єднання, 16 лютого, Дніпро передову відправили ще 12 вантажівок високої прохідності. Як і решту необхідного, місто купує їх за запитами самих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, за рік повномасштабної війни мерія забезпечила ЗСУ понад 600 різними авто. Це пікапи, вантажівки, машини швидкої та автобуси.

"Це потужний подарунок Збройним силам. Також місту (з придбанням частини машин, - ред.) допомогли приватні підприємці. Вантажівки куплені у Франції, і зараз всі вони поїдуть на фронт. І хочу сказати, що у міськради ще законтрактовано придбання 36 автомобілів", - зазначив Філатов.

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ДнипроБорис ФілатовЗбройні сили України