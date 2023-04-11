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Філатов: Дніпро продовжує оновлювати ліфти у багатоповерхівках

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Дніпра Борис Філатов перевірив оновлення ліфтів у будинках Дніпра та дав вказівку щонайшвидше реагувати на звернення містян з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Ми всі пам’ятаємо, як у Дніпрі була системна проблема з ліфтовим господарством. Я хочу вам нагадати: були такі часи, коли в Шевченківському районі не працювало до половини ліфтів. Та ми цю проблему розв’язали. Зараз це вже просто підтримання ліфтів у робочому стані. Тому ми і далі працюватимемо у цьому напрям", - сказав Філатов.

Так у багатоповерхівці на Донецькому шосе вже оновили підйомники одразу в двох під’їздах. Поставили сучасні кабіни та стулки дверей на кожному з поверхів.

Крім цього, усередині підйомників замінили лебідки, двигуни, троси та обмежувачі швидкості. Це зробило їхню роботу швидшою, а хід ліфта більш тихим.

Водночас у машинних приміщеннях встановили сучасні станції керування ліфтом, що спрощують для майстрів роботу з обладнанням.

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