ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Філатов: Дніпро продовжує оновлювати ліфти у багатоповерхівках

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 15:57
Філатов: Дніпро продовжує оновлювати ліфти у багатоповерхівках Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Дніпра Борис Філатов перевірив оновлення ліфтів у будинках Дніпра та дав вказівку щонайшвидше реагувати на звернення містян з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Ми всі пам’ятаємо, як у Дніпрі була системна проблема з ліфтовим господарством. Я хочу вам нагадати: були такі часи, коли в Шевченківському районі не працювало до половини ліфтів. Та ми цю проблему розв’язали. Зараз це вже просто підтримання ліфтів у робочому стані. Тому ми і далі працюватимемо у цьому напрям", - сказав Філатов.

Так у багатоповерхівці на Донецькому шосе вже оновили підйомники одразу в двох під’їздах. Поставили сучасні кабіни та стулки дверей на кожному з поверхів.

Крім цього, усередині підйомників замінили лебідки, двигуни, троси та обмежувачі швидкості. Це зробило їхню роботу швидшою, а хід ліфта більш тихим.

Водночас у машинних приміщеннях встановили сучасні станції керування ліфтом, що спрощують для майстрів роботу з обладнанням.

Філатов: Дніпро продовжує оновлювати ліфти у багатоповерхівках

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Житло
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року