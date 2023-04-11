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Филатов: Днепр продолжает обновлять лифты в многоэтажках

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Вторник 11 апреля 2023 15:57
Филатов: Днепр продолжает обновлять лифты в многоэтажках Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Днепра Борис Филатов проверил обновление лифтов в домах Днепра и дал указание как можно быстрее реагировать на обращения горожан по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Мы все помним, как у Днепра была системная проблема с лифтовым хозяйством. Я хочу вам напомнить: были такие времена, когда в Шевченковском районе не работало до половины лифтов. Но мы эту проблему решили. Сейчас это уже просто поддержание лифтов в рабочем состоянии. Поэтому мы будем и дальше работать в этом направлении", - сказал Филатов.

Так, в многоэтажке на Донецком шоссе уже обновили подъемники сразу в двух подъездах. Поставили современные кабины и створки дверей на каждом этаже.

Кроме того, внутри подъемников заменили лебедки, двигатели, тросы и ограничители скорости. Это сделало их работу более быстрой, а ход лифта более тихим.

В машинных помещениях установили современные станции управления лифтом, упрощающие для мастеров работу с оборудованием.

Филатов: Днепр продолжает обновлять лифты в многоэтажках

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