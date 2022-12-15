UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов: Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів. Також місто має контракт на нову велику партію авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Усі машини підходять для пересування складним бездоріжжям.

Крім того, у Дніпра є новий проект захисту неба від російських БПЛА, зокрема і "шахедів". Це модернізовані великокаліберні кулемети і зенітні гармати, які устатковують якраз на такі машини.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Дніпро відправив на фронт понад 600 вантажівок і легковиків.

"Зараз ми законтрактовані ще на 80 вантажівок. Це те, що дуже потрібно нашим військовим. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати фронту. Прошу всіх приєднуватися до наших благодійних фондів, сплачувати податки. Разом до перемоги", - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що виконком міськради виділив додаткові 18,5 млн грн, які військовим частинам ЗСУ виплатять прямою субвенцією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис ФілатовДніпро