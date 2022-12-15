Філатов: Дніпро передав ЗСУ ще 16 вантажівок та пікапів

Усі машини підходять для пересування складним бездоріжжям.

Крім того, у Дніпра є новий проект захисту неба від російських БПЛА, зокрема і "шахедів". Це модернізовані великокаліберні кулемети і зенітні гармати, які устатковують якраз на такі машини.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Дніпро відправив на фронт понад 600 вантажівок і легковиків.

"Зараз ми законтрактовані ще на 80 вантажівок. Це те, що дуже потрібно нашим військовим. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати фронту. Прошу всіх приєднуватися до наших благодійних фондів, сплачувати податки. Разом до перемоги", - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.