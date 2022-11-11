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Філатов: Дніпро має достатньо генераторів, аби котельні витримали кілька днів блекауту

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Опалювальний сезон у Дніпрі проходить нормально. Менше ніж за два тижні після старту подання тепла запущено всі системи, а різні технічні нюанси усувають швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Єдиною загрозою, за його словами, залишаються терористичні атаки Росії. Утім, Дніпро системно підготувався до зими в умовах ворожих обстрілів. Насамперед це стосується наявності великих генераторів.

"Це дуже потужні генератори - від 500 кВа. Є і на 800 кВа. Не казатиму, скільки ми їх придбали. Та хочу запевнити всіх мешканців - генераторів достатньо, аби в разі короткострокового блекауту (десь на 2-3 дні) ми могли перезапустити всі наші котельні. Вони працюватимуть у робочому режимі. Готуємося. Робимо все для того, аби місто пройшло опалювальний сезон нормально", - сказав мер Дніпра.

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ДнипроБорис Філатов