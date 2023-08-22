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Філатов: Дніпро доправив оборонцям на передову чергову партію техніки на 7 млн гривень

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців на передовій технікою та устаткуванням. Напередодні Дня незалежності місто доправляє військовим різних частин та бригад низку вартісної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міськради Дніпра.

У нинішній партії для бійців - десять комплектів дронів із тепловізорами та ще десять ручних монокулярних тепловізорів, ретранслятори, чотири десятки зарядних станцій і чверть сотні наборів рацій.

Також серед допомоги - низка комп’ютерного приладдя, яке постійно замовляють оборонці.

"Ми не словом, а ділом допомагаємо оборонцям. Знов і знов передаємо обладнання. Ми розуміємо плани ворога на відзначення великих українських свят. Тож давайте будемо всі обережними. І не будемо забувати допомагати нашим Збройним силам, бо тільки в єдності наша перемога", - сказав мер Дніпра Борис Філатов. 

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ДнипроЗбройні сили України