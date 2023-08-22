Філатов: Дніпро доправив оборонцям на передову чергову партію техніки на 7 млн гривень

У нинішній партії для бійців - десять комплектів дронів із тепловізорами та ще десять ручних монокулярних тепловізорів, ретранслятори, чотири десятки зарядних станцій і чверть сотні наборів рацій.

Також серед допомоги - низка комп’ютерного приладдя, яке постійно замовляють оборонці.

"Ми не словом, а ділом допомагаємо оборонцям. Знов і знов передаємо обладнання. Ми розуміємо плани ворога на відзначення великих українських свят. Тож давайте будемо всі обережними. І не будемо забувати допомагати нашим Збройним силам, бо тільки в єдності наша перемога", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.