Філатов: Дніпро доправив оборонцям на передову чергову партію техніки на 7 млн гривень
Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців на передовій технікою та устаткуванням. Напередодні Дня незалежності місто доправляє військовим різних частин та бригад низку вартісної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міськради Дніпра.
У нинішній партії для бійців - десять комплектів дронів із тепловізорами та ще десять ручних монокулярних тепловізорів, ретранслятори, чотири десятки зарядних станцій і чверть сотні наборів рацій.
Також серед допомоги - низка комп’ютерного приладдя, яке постійно замовляють оборонці.
"Ми не словом, а ділом допомагаємо оборонцям. Знов і знов передаємо обладнання. Ми розуміємо плани ворога на відзначення великих українських свят. Тож давайте будемо всі обережними. І не будемо забувати допомагати нашим Збройним силам, бо тільки в єдності наша перемога", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.
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