Филатов: Днепр доставил защитникам на передовую очередную партию техники на 7 млн гривен

В нынешней партии для бойцов десять комплектов дронов с тепловизорами и еще десять ручных монокулярных тепловизоров, ретрансляторы, четыре десятка зарядных станций и четверть сотни наборов раций.

Также среди помощи - ряд компьютерных принадлежностей, которые постоянно заказывают защитники.

"Мы не словом, а делом помогаем защитникам. Снова и снова передаем оборудование. Мы понимаем планы врага на празднование больших украинских праздников. Так давайте будем все осторожными. И не будем забывать помогать нашим Вооруженным силам, потому что только в единстве наша победа", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.