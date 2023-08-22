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Филатов: Днепр доставил защитникам на передовую очередную партию техники на 7 млн гривен

Вторник 22 августа 2023 22:03
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Филатов: Днепр доставил защитникам на передовую очередную партию техники на 7 млн гривен Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр продолжает снабжать украинских защитников на передовой техникой и оборудованием. Накануне Дня независимости город доставляет военным разные части и бригады ряд стоимостной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы горсовета Днепра.

В нынешней партии для бойцов десять комплектов дронов с тепловизорами и еще десять ручных монокулярных тепловизоров, ретрансляторы, четыре десятка зарядных станций и четверть сотни наборов раций.

Также среди помощи - ряд компьютерных принадлежностей, которые постоянно заказывают защитники.

"Мы не словом, а делом помогаем защитникам. Снова и снова передаем оборудование. Мы понимаем планы врага на празднование больших украинских праздников. Так давайте будем все осторожными. И не будем забывать помогать нашим Вооруженным силам, потому что только в единстве наша победа", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Филатов: Днепр доставил защитникам на передовую очередную партию техники на 7 млн гривен

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