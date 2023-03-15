UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов: У Дніпрі ніколи не було особливих проросійських настроїв

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У Дніпрі ніколи не було проросійських настроїв, незважаючи на домінування російської мови. Після перших ракет по місту зникла і ностальгія за СРСР.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Дніпра Борис Філатов.

"Мене щоразу запитують, що ось Дніпро - російськомовне місто, отже, мають бути проросійські настрої… У нас тут ніколи проросійських особливих настроїв не було, у Дніпрі вони були прорадянськими, серед людей старшого покоління, які ностальгують за великою промисловістю, за соцгарантіями" , - сказав Філатов.

За його словами, "коли полетіли сюди перші ракети, то навіть у тих, хто сумував за СРСР, одразу будь-які ілюзії було втрачено".

При цьому він не зміг відповісти, скільки в Дніпрі потенційних колаборантів, зазначивши, вони повинні були втратити свої ілюзії після регулярних бомбардувань міста. "У кожному народі є відсоток колаборантів, згадаємо республіку Віші у Франції. Головне, щоб він не мав критичного впливу на суспільні настрої та соціальні процеси", - додав мер Дніпра.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що після початку повномасштабного вторгнення ставлення мешканців Харкова до Росії повністю змінилося. Ступінь радикалізації харків'ян набагато більший, ніж на Заході країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроВійна Росії проти України