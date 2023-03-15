Філатов: У Дніпрі ніколи не було особливих проросійських настроїв

У Дніпрі ніколи не було проросійських настроїв, незважаючи на домінування російської мови. Після перших ракет по місту зникла і ностальгія за СРСР.

"Мене щоразу запитують, що ось Дніпро - російськомовне місто, отже, мають бути проросійські настрої… У нас тут ніколи проросійських особливих настроїв не було, у Дніпрі вони були прорадянськими, серед людей старшого покоління, які ностальгують за великою промисловістю, за соцгарантіями" , - сказав Філатов.

За його словами, "коли полетіли сюди перші ракети, то навіть у тих, хто сумував за СРСР, одразу будь-які ілюзії було втрачено".

При цьому він не зміг відповісти, скільки в Дніпрі потенційних колаборантів, зазначивши, вони повинні були втратити свої ілюзії після регулярних бомбардувань міста. "У кожному народі є відсоток колаборантів, згадаємо республіку Віші у Франції. Головне, щоб він не мав критичного впливу на суспільні настрої та соціальні процеси", - додав мер Дніпра.